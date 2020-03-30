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Kumar baskınında 18 gözaltı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kumar oynadıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 18 şüpheli yakalandı.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 16:35 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 16:35
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Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suşehri-Şebinkarahisar kara yolunda yol inşaat şantiyesindeki metruk binada kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Binada arama yapan ekipler, 2'si kadın 18 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kumarda kulanılan paraya el konuldu.

Binada yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve 13 fişek, bina önündeki araçlarda da kuru sıkı tabanca, 147 kuru sıkı mermi, bulundurma ruhsatlı tabanca ve 13 mermi, ruhsatsız av tüfeği ve 77 fişek ele geçirildi, haciz yakalamalı araca da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilere kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefet, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefet ve 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçlarından toplam 80 bin 336 lira ceza uygulandı.

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