Kumar operasyonu: 7 kişi yakalandı

IHA 04 Mart 2020 Çarşamba 14:50 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 14:50

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir iş yerine yapılan kumar operasyonunda 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesinde bulunan bir işletmede kumar oynandığına dair bilgi alan polis ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda kumar esnasında kullanılan iskambil kağıtları, pullar ve bir miktar para ele geçirildi. Yapılan operasyonda konuyla ilgili olarak 7 kişi haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.