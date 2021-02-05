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  • Kumar oynanan evdeki 11 kişiye toplam 35 bin 622 lira para cezası
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Kumar oynanan evdeki 11 kişiye toplam 35 bin 622 lira para cezası

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evde kumar oynandığı gerekçesiyle 11 kişiye toplam 35 bin 622 lira para cezası verildi. Bir kişi hakkında ise 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

AA05 Şubat 2021 Cuma 16:43 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 16:43
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kerimler köyünde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kumar oynadığı iddia edilen B.B, K.K, M.S, A.Ü, N.S, S.S, H.A, M.K, Y.S, E.S. ve İ.S. hakkında işlem başlatan ekipler, iskambil kağıtları, adisyon defterleri ve 1290 lirayı muhafaza altına aldı.

Sokağa çıkma yasağına ihlal ettikleri, maske takmadıkları, kapalı alanda sigara içtikleri, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 11 kişiye toplam 35 bin 622 lira para cezası uygulandı.

Bir kişi hakkında ise "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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