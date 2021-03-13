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Kumar oynarken polis bastı, saklandıkları merdiven dairesindeki boşlukta yakalandılar: 11 kişiye 82 bin 660 lira ceza

Osmaniye'de bir iş yerine yapılan kumar baskınında polisi fark eden 3 kişi, saklandıkları merdiven dairesindeki boşlukta yakalandı. Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 82 bin 660 lira idari para cezası uygulandı.

DHA13 Mart 2021 Cumartesi 10:48 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 10:48
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'ndeki iş hanının 4'üncü katındaki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, nöbetçi savcıdan alınan arama kararı ile iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde üç masada, iskambil kağıtları, okey taşları ele geçirilirken, 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. 3 kişinin ise baskın sırasında kaçtığı belirlendi.

Binada detaylı arama yapan ekipler, merdiven dairesinde havalandırma benzeri bir boşluğa açılan kapının üzerindeki asma kilidin açık olduğunu fark etti. Kilidi çıkartıp, kapıyı açan ekipler, kaçan 3 kişiyi burada yakaladı.

Baskında yakalanan 11 kişiye, kumar oynamak ve oynatmak, koronavirüs tedbirlerini ihlalden 82 bin 660 lira idari para cezası uygulandı.

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