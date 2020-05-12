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Kumar oynarken yakalanan 17 kişiye toplam 53 bin lira ceza kesildi

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip, dernek binası olarak gösterilen adreste kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye, 53 bin 550 lira ceza verildi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 13:02 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 13:02
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Cumhuriyet Mahallesi Selçuker Sokak'taki ruhsatsız olduğu belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki 17 kişinin, sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığı belirlendi.

Zanlılara, sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden Hıfzıssıhha Kanunu, kumar oynadıkları için de Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 53 bin 550 lira lira ceza verildi.

Öte yandan hakkında işlem yapılan Ersin D'nin 2 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evlat nöbeti sürüyor

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