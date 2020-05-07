İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1698
  • EURO
    7,7432
  • ALTIN
    390.866
  • BIST100
    98997.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kumar oynayan 10 kişiye 42 bin 825 lira ceza kesildi
Güncel

Kumar oynayan 10 kişiye 42 bin 825 lira ceza kesildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 10 kişiye 42 bin 825 lira idari para cezası kesildi.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 13:59 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 13:59
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Dalyan Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın terasında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, terasta kumar oynayan ev sahibi E.A. ile 9 kişiyi yakaladı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı suçlamasıyla adli işlem başlatılan E.A'ya koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira ceza uygulandı.

Evde kumar oynayan 9 şüpheliye de Kabahatlar Kanunu uyarınca kişi başı 1225'er lira olmak üzere 11 bin 25 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, zanlılara sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 180'er lira olmak üzere 28 bin 620 lira ceza uygulandı.

2.5 yaşındaki Derin'den 'Evde Kal' uyarısı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.