Kumar oynayan 10 kişiye 42 bin 825 lira ceza kesildi

AA 07 Mayıs 2020 Perşembe 13:59 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 13:59

Alınan bilgiye göre, Dalyan Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın terasında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, terasta kumar oynayan ev sahibi E.A. ile 9 kişiyi yakaladı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı suçlamasıyla adli işlem başlatılan E.A'ya koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira ceza uygulandı.



Evde kumar oynayan 9 şüpheliye de Kabahatlar Kanunu uyarınca kişi başı 1225'er lira olmak üzere 11 bin 25 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, zanlılara sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 180'er lira olmak üzere 28 bin 620 lira ceza uygulandı.