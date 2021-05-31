Kumar oynayan 43 kişiye 213 bin lira ceza

DHA 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:04 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:04

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi'ndeki bir kıraathanede, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kumar oynandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 43 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Ekipler, adresteki 43 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve kumar oynamak suçundan, işletme sahibine ise kapalı olması gereken iş yerini açık bulundurmak suçundan toplamda 213 bin 553 TL ceza kesti. 3 kişiye ise, kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. Ayrıca, kumar oynamak için kullanılan malzemelere de el konuldu.