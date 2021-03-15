İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2021 Pazartesi / 1 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5931
  • EURO
    9,0759
  • ALTIN
    421.109
  • BIST100
    1557.39
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü: 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza kesildi
Güncel

Kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü: 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza kesildi

Osmaniye'de bir adrese baskın yapan polis, kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere, kumar oynamak ve oynatmak ile koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 67 bin 388 TL idari para cezası uygulandı, adres sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

DHA15 Mart 2021 Pazartesi 09:38 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:38
ABONE OL

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı İstiklal Mahallesi Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Sokak'taki bir binada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararının ardından ekipler, kumar oynatılan adrese baskın düzenledi. Baskında, 9 kişi kumar oynarken yakalandı. Baskın sırasında çöpe atılarak gizlenmeye çalışılan iskambil kağıtları ve okey taşları ile kumarbazların isimlerinin ve borçlarının yazılı olduğu defter ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan 9 kişiye, kumar oynamak ve oynatmak ile koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 67 bin 388 TL idari para cezası uygulandı, adres sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.