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Kumarhaneye çevrilen daireye polis baskını

İstanbul Şişli'de kumarhaneye çevrilen daireye baskın düzenlendi. İçerde bulunan 10 kişiye toplam 34 bin 690 lira para cezası kesildi. Bir adet kumar makinesi muhafaza altına alınırken, ev sahibi C.G. hakkında 'Kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama' suçundan adli işlem yapıldı.

DHA15 Mart 2021 Pazartesi 14:17 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:17
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Yay Meydanı Caddesi'nde bulunan bir adreste denetim yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması sürerken yapılan denetimde bir masa etrafında oyun oynayan 10 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlendi. 10 kişiye 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesine istinaden toplam 34 bin 690 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Denetimlerde bir adet kumar makinesi içindeki 560 lira ile birlikte muhafaza altına alınırken, ev sahibi C.G. hakkında da "Kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

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