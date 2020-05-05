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Kumarhaneye çevrilen eve baskın yapıldı, 14 kişiye 61 bin 437 lira ceza kesildi

Zonguldak'ta, kumarhaneye çevrilen eve düzenlenen baskında, 14 kişiye toplam 61 bin 437 lira para cezası kesildi.

DHA05 Mayıs 2020 Salı 10:47 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 10:47
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İl ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozluköy Köyü Yukarı İhsaniye mevkisinde yaşayan Ü.A.'nın (39), evinde kumar oynattığını tespit etti. Gece saatlerinde eve yapılan baskında, kumar masalarında oyun oynayan 13 kişi, suçüstü yakalandı. Kumarhaneye çevrilen evde, 23 adet pul, 5 paket iskambil kartları, 2 adet adisyon defteri ele geçirildi. Ü.A. hakkında 'Kumar oynatmak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Ü.A. birlikte toplam 14 kişiye ise sosyal mesafe ve çeşitli maddelerden toplam 61 bin 437 lira para cezası kesildi.

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