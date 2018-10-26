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Kumluca'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • DHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Kumluca ilçesinin yaklaşık 61 kilometre açığında 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, hasara yol açmadı.

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