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Kumluca'daki orman yangınında 70 hektar alan zarar gördü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 70 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

  • AA
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Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınla ilgili seferber edilen ekiplerin gece boyunca da çalıştığını, alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığını kaydetti.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, 7 yangın söndürme helikopteri, 5 amfibik uçak ile 90 arazöz, yaklaşık 300 orman işçisi ve 8 iş makinesiyle yangına müdahale ettiklerini aktaran Dikici, "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Geceden beri soğutma çalışmalarımız devam etti. Yaklaşık 70 hektar ormanlık alan zarar gördü." diye konuştu.

Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ise Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yangından zarar gören vatandaşlara ait yerlerin tespiti için sahada çalışmalara başladıklarını belirtti.

Uzun, ekiplerin tüm alanı gezeceğini dile getirerek, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de açıkladığı üzere şu ana kadar ormanlık alanın dışında bir ev, bir ahır ve 100 dönüm kadar sera zarar gördü." ifadesini kullandı.

- Yangının neden olduğu hasar "drone" ile görüntülendi

Köylülerden Gürdal Açan (73), köylülerin güç birliği yaparak yangının söndürülmesi için çalışmalara katıldığını belirtti.

Yangında, seralarının zarar gördüğünü dile getiren Açan, "En son 30 yıl önce böyle büyük bir yangın görmüştük. Allah beterinden korusun." diye konuştu.

AA ekibi, Mavikent Mahallesi Karaöz ve Hozmun mevkisinde yangının zarara yol açtığı ormanlık alan ve civardaki seraların bulunduğu bölgeyi "drone" ile görüntüledi.

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