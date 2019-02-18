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Kumpas davalarını onayan eski Yargıtay üyesine FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezası verildi

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Balyoz, Askeri Casusluk, Devrimci Karargah gibi davalara bakan mahkemelerin kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Yaman'a, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezası verildi.

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FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
 
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamza Yaman bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı, Yaman'ın avukatları salonda yer aldı.
 
Örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı, himmet verdiği, Yargıtay 9. Ceza Dairesine örgüt tarafından özellikle görevlendirildiği belirtilen Hamza Yaman, esas hakkındaki savunmasını yaptı.
 
Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Balyoz, Askeri Casusluk, Devrimci Karargah gibi davalara bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski üyesi Hamza Yaman, hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.
 
KARAR
 
Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.
 
Kararda, sanık Hamza Yaman'ın, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.
 
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıla çıkarıldı.
 
Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak cezası 11 yıla indirildi.
 
Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve sanık hakkında tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.
 
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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