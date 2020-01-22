22.01.2020 08:25 - Güncelleme: 22.01.2020 08:47

FETÖ sanığı eski MİT’çi Altaylı’nın, iddianameye giren ve ABD’li Michael Semple ile hazırladığı rapor, Türkiye’ye karşı kara propaganda ve kumpasların yol haritası niteliğinde.

FETÖ’den tutuklu yargılanan eski MİT’çi Altaylı hakkındaki iddianamede, Altaylı’nın yazdığı Türkiye aleyhine kullanılacak konulara ilişkin bir rapora da yer verildi.

İTİBARSIZLAŞTIRMA

Raporda; “Türkiye’nin ABD için etkili müttefik olarak kalması gerektiği; buna zarar verecek unsurları ortadan kaldıracak tedbirler geliştirilmesi gerektiği; Türkiye’de ABD karşıtlığını körükleyenlerin itibarının sarsılmasına yönelik çalışmaların bulunduğu” belirtilerek, bunun terör örgütü FETÖ kumpaslarıyla örtüştüğüne dikkat çekildi.

Raporda, “İstihbarat kaynaklarının (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ve yakın çevresine ait varlıklara ve yasa dışı gelir akışı olup olmadığına yönlendirilmesi; elde edilen bilgiler eğer Erdoğan ile ABD arasında ortaklık potansiyeli büyüyecek ise ‘kullanılmaması’ gerektiği” vurgulandı.

TEHDİT DOSYALARI

Altaylı’nın raporunda ayrıca, “17/25 Aralık 2013 girişimine benzer şekilde Erdoğan ve çevresine yönelik bir komplo hazırlığı” tavsiyesinde bulunduğu; “ABD’de görülen Reza Zarrab davası gibi istihbarı bilgiler toplanması, bunların da zamanı gelince Erdoğan’ın ABD ilişkilerinde bir tehdit unsuru olarak kullanılmasını” önerdiği belirlendi.

Raporda, “Türkiye’yi El-Kaide ve DAEŞ terör örgütlerinin hamisi gibi göstermeye çalışılması” önerisi de yer aldı.

GÜLEN 3. ÜLKEYE

Altaylı’nın raporunda ayrıca, “FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’de bulunmasının Türkiye-ABD ilişkilerini bozma riskine karşı, Gülen’in ABD’nin garantör olacağı bir üçüncü dünya ülkesine gönderilmesi” önerisi de yer aldı.

TÜRK-ALMAN ÇİFTE VATANDAŞI

Altaylı, MİT’te 1968-73 yılları arasında 5 yıl görev yapmış, ardından gayrıresmi danışmanlık adı altında Orta Asya ülkeleri ile Türkiye arasında mekik dokumuştu.

Türkiye ve Almanya çifte vatandaşı olan Altaylı’nın yakalanmadan önce en son Almanya ile görüştüğü belirlenmişti.

Altaylı, firari FETÖ’cü Mustafa Özcan’la Orta Asya’da tanıştığını, damadı Metin Can Yılmaz kız istemeye geldiğinde yanında Özcan’ın da olduğunu anlatmıştı.

ORTAĞI MICHAEL SEMPLE

İddianamede, Altaylı’nın birlikte çalıştığı belirtilen bir isme de yer verildi: Michael Semple. Pakistan-Afganistan uzmanı olarak İngiltere ve ABD’de yazıları yayınlanan Semple, ‘yetkisiz faaliyetlerde bulunmak’tan Afganistan’dan sınırdışı edilmiş.

TÜRK-ABD VE İSRAİL DOSTLUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUM

İddianamede, Altaylı’nın bilgisayarından çıkan CV’sinde, kendisini “Türk, Amerikan ve İsrail dostluğu için çalışmakla” tanıttığına dikkat çekildi.

KOD ADI HACIBEY

İddianamede, Altaylı’nın yazışmalarında ‘Hacıbey’ kod adını kullandığı ve FETÖ üst düzey yöneticilerinin haberleşmede ‘signal’ adlı programı kullandığı belirtildi.

‘POLİS AŞIRI GÜÇ KULLANSIN, GENÇLER ÖFKELENSİN

Altaylı iddianamesinde ayrıca, FETÖ’nün 15 Temmuz’dan 5 ay öncesine ait bir rapora daha yer verildi.

18 Şubat 2016 tarihli raporda “Devlete ve Devlet yönetimine karşı adım-adım ve planlı olarak kamu oyunu yaratmak ve miting hazırlıklarını yapmak, bu arada da, bizimle işbirliği içinde olan, İçişleri Bakanlığı (polisin) bünyesindeki ajanlarımızı kullanarak, önümüzdeki dönemde mitinglerde ve gösterilerde, polise maksimum yetki vererek, aşırı kaba kuvvet kullanmasını temin etmek, böylece milletin ve en önemlisi gençlerin, devlete ve polisine karşı öfkesini artırmak” şeklinde öneriler dizini bulunuyor.

RUS İSTİHBARATINA RAPOR TELEFONUNDA

Enver Altaylı’nın cep telefonunda “Federal Güvenlik Teşkilatı (FSB) Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü 08.12.2015 yılı. FSB Direktörü Sayın Bortnikov Aleksandr vasilyeviç-e TC-de Oluşan Durum ve Ortam Hakkında Özel Rapor” başlıklı bir belge de bulundu.

Kril alfabesiyle yazılan bir belge ise “RF Silahlı Kuvvetleri İdaresi Altında Suriye Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye Sınırı Yakınlarında Aşamalı Eylem Programı” başlığını taşıyor.

İddianamede, bu belgeler ile “General Sirotkin İgor Gennadyeviç Rusya FSB Müdür Yardımcısı Ulusal Terör Karşıtı Komite Başkanı” başlıklı bir başka belgenin, cep telefonunda bulunduğu belirtildi.

ABD’DE KILIÇDAROĞLU’NUN DANIŞMANI İLE BULUŞMA

İddianamedeki bir başka detay da, Altaylı’nın bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını yapan Rasim Bölücek’le ilişkisi olduğu bilgisi. Altaylı’nın cep telefonundan 2017 yılına ait, Bölücek’in ABD’de bulunan FETÖ üyesi Şakir Şen ile mesajlaşma görüntüleri çıktı. Mesajlarda, Altaylı’nın FETÖ için önemli olduğu ve çok dikkatli olunması konusunda birbirlerini uyardığı, ayrıca Altaylı ile New York’ta buluşma planladıkları dikkat çekiyor.

(Akşam)