Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kumsalda yürürken, insan kafatası ve kemik buldular

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kumsalda yürüyüş yapanlar, insan kafatası ile kemikleri görünce şaşırıp, polise haber verdi. Kemiklerin ve kafatasının bölgeye başka yerden taşınmış olma ihtimali üzerinde durulurken, polis, soruşturma başlattı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karasu'ya bağlı 32 Evler Mahallesi mevkisindeki kumsalda, öğle saatlerinde yürüyüş yapanlar, kafatası ile birkaç kemik görünce şaşırdı. Polise haber veren ilçe sakinleri, ekiplerin gelmesini bekledi. İhbarla kısa sürede kumsala gelen olay yeri ekipleri, kemiklerin olduğu alana güvenlik şeridi çekti.

Bir süre incelenen kum üzerindeki kafatası ile kemiklerin insana ait olduğu saptandı. Karasu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Ersoy da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. İnsan kemikleri ile kafatasının bölgeye başka yerden taşınmış olma ihtimali üzerinde durulurken, polis, soruşturma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akşener, grup toplantısında ´İYİ Parti´ yerine ´AK Parti´ dedi

Akşener, grup toplantısında ´İYİ Parti´ yerine ´AK Parti´ dedi

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mars kaşifi InSight bir fotoğraf yolladı NASA çalışanları çılgına döndü

Mars kaşifi InSight bir fotoğraf yolladı NASA çalışanları çılgına döndü

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA