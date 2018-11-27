Kumsalda yürürken, insan kafatası ve kemik buldular

Karasu'ya bağlı 32 Evler Mahallesi mevkisindeki kumsalda, öğle saatlerinde yürüyüş yapanlar, kafatası ile birkaç kemik görünce şaşırdı. Polise haber veren ilçe sakinleri, ekiplerin gelmesini bekledi. İhbarla kısa sürede kumsala gelen olay yeri ekipleri, kemiklerin olduğu alana güvenlik şeridi çekti.

Bir süre incelenen kum üzerindeki kafatası ile kemiklerin insana ait olduğu saptandı. Karasu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Ersoy da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. İnsan kemikleri ile kafatasının bölgeye başka yerden taşınmış olma ihtimali üzerinde durulurken, polis, soruşturma başlattı.