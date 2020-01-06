İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9743
  • EURO
    6,6702
  • ALTIN
    298.469
  • BIST100
    113684
Güncel

Kundaklanan midibüs alev alev yandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki kullanılmayan midibüs, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kundaklandı. Alevlere teslim olan midibüs, metal yığınına döndü.

DHA06.01.2020  07:56 - Güncelleme: 06.01.2020  07:56

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Pelitlibağ Mahallesi 3406 Sokak'ta meydana geldi. Boş alanda park halindeki trafikten men edilmiş midibüs, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından içerisine yanıcı madde atılarak kundaklandı. Midibüsün yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Midibüste çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına köpük sıkarak müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Polis ekipleri olay yerinden kaçarak uzaklaşan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler kısa süre içerisinde kaçan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail basınında Türkiye korkusu
İsrail basınında Türkiye korkusu

İsrail basınında Türkiye korkusu

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız
Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır
Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır

Vedat Muriqi'den menajerine transfer talimatı
Vedat Muriqi'den menajerine transfer talimatı

Vedat Muriqi'den menajerine transfer talimatı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.