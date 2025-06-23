İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2025 Pazartesi / 27 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7314
  • EURO
    45,5593
  • ALTIN
    4297.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuraklık riskiyle karşı karşıya! Tunca Nehri'nde su akışı durma noktasında
Güncel

Kuraklık riskiyle karşı karşıya! Tunca Nehri'nde su akışı durma noktasında

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akışı durma noktasına geldi.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
Kuraklık riskiyle karşı karşıya! Tunca Nehri'nde su akışı durma noktasında
ABONE OL

Yaz aylarıyla tarımsal amaçlı su kullanımının da artması sonucu nehirde su seviyesi kritik noktalara düştü.

Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 5 metreküp olarak ölçülürken, Tunca Köprüsü civarında su akışının çok yavaşladığı gözlendi.

Akışın azaldığı bölümlerde nehir yatağı bitki ve yosunla kaplandı. Su seviyesinin düşmesiyle nehre atılan çöpler gün yüzüne çıktı.

"GÜN GEÇTİKÇE SU AZALIYOR"

Çevre sakinlerinden Metin Özkan, kuraklık ve sıcak havaların nehri olumsuz etkilediğini söyledi.

Nehirde su seviyesinin düştüğünü belirten Özkan, "Tunca Nehri'nin su seviyesinin bu kadar düştüğünü hiç görmedim. Buranın coşkun aktığı zamanları biliyorum. Gün geçtikçe su azalıyor. Bu azalma bizi üzüyor. İklim değişikliğinin sonucu olduğunu düşünüyorum. Su kaynaklarımız sınırsız değil. Mutlaka bilinçli kullanılmalı. Gerek çiftçilerimiz gerek vatandaşlar dikkatli şekilde suyu tüketmeli. Suyumuz biterse hayat biter." ifadelerini kullandı.

Recep Körpe ise nehirdeki su seviyesinin çok azaldığını dile getirdi.

Kuraklık nedeniyle bu durumun yaşandığını anlatan Körpe, "Ben 50 yıldır nehri hiç bu kadar kurak görmedim. Bu sene tamamen kuruyabilir. İstenen yağışlar olmuyor. Tarımsal sulama da başladı. O yüzden nehir suyla beslenemiyor. Geçen günlerde yağmur yağdı ama çiseleme şeklinde geçti. Önceki yıllarda buralarda taşkınlar olurdu, şimdi kuraklıkla boğuşuyoruz." diye konuştu.

  • Tunca Nehri
  • kuraklık
  • su akışı

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.