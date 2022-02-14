Kurallara uymayan 32 araca 22 bin 900 TL ceza kesildi

İHA 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:52 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:52

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri takograf kullanan, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülere yönelik uygulama yaptı. 6 Jandarma trafik timi ile 12 personelin katıldığı uygulamalarda Düzce- Akçakoca D-655 karayolunda, Yığılca ilçe yolunda, Beyköy otoyol bağlantı yolunda, organize sanayi bölgesi bağlantı yolunda kamyon, tır ve otobüsler denetlendi. İzin verilen çalışma süresinden daha fazla araç kullanmaları neticesi oluşan yorgunluk ve uykusuzluk sebebiyle kazaya karışmalarının önlenmesi amacıyla çalışma ve dinlenme sürelerinin takograftan takibi için yapılan uygulamalarda 458 araç kontrol edildi.

Uygulamalar sırasında 32 araca 22 bin 991 TL ceza yazıldı. Ayrıca 10 araç trafikten men edilirken 1 araç sürücüsünün de ehliyetine el konuldu. 1 araç sürücüsünün ehliyeti de geri alındı.