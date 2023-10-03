Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaretin davası devam ediyor

İzmir'de sosyal medyadan yayımladığı videoda Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.A.D. katıldı.

Hakim, davadaki diğer sanık B.C.Ç'nin 13 Mayıs 2023'te geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiğini ve hakkındaki davanın düşürüldüğünü bildirdi.

Savunma için söz verilen M.A.D, üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakim, sanığa savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

Sosyal medyada yayımladıkları videoda, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptıkları iddia edilen M.A.D. ile B.C.Ç, geçen yıl 3 Ekim'de tutuklanmıştı. Daha sonra tahliye edilen sanıklar hakkında "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklardan B.C.Ç, ifadesinde, psikiyatrik ilaç kullandığını, olay günü içki de içtiğini, videonun nasıl paylaşıldığını bilmediğini ileri sürmüştü. M.A.D. de alkollü olduğunu, videoyu neden çekip yayınladıklarını hatırlamadığını iddia etmişti.

