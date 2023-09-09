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Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılara anlamlı tepki! Binlerce vatandaş katıldı

Kayseri'de Kur'an Gönüllüleri Platformu tarafından Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırılara tepki göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı.

IHA9 Eylül 2023 Cumartesi 10:11 - Güncelleme:
Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılara anlamlı tepki! Binlerce vatandaş katıldı
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Dünyanın çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara tepki göstermek ve dikkat çekmek amacıyla Kayseri'de Kur'an ziyafeti düzenlendi. Kur'an Gönüllüleri Platformu tarafından Talas Paraşüt İniş Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu. 7'den 70'e binlerce kişinin katıldığı etkinlik hakkında konuşan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, "15 gün önce başlayan projemizi bugün gerçekleştiriyoruz. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'ın bizden talebiydi. Maalesef dünyada Kur'an-ı Kerim'e uzanan kirli eller var. Buna karşı bir tepki anlamında Kur'an ziyafeti programı yapalım dedik. Kapalı alanlarda insanlar sıkılıyor ama buranın açık olmasından dolayı uzun bir program olacak. Allah'ın kelamı burada konuşulacak" dedi.

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç da, "Yaklaşık 1 ay önce bir grup arkadaşımız ve Talas Belediye Başkanımızın öncülüğünde Kur'an Gönüllüleri Platformu olarak harekete geçmiştik. Dünyanın çeşitli yerlerinde Kur'an'a tacizler yapılırken İslam'a ve Kur'an'a hizmet etmiş bu toprakların insanları buna sessiz kalamazdı. Kayseri tüm Türkiye'ye bir işaret fişeği yaksın anlamında bir program düşünmüştük. Bugünde Talas'ta on binlerce kardeşimiz ile beraber "biz bu yapılanları doğru bulmuyoruz, inançlara tacizi doğru bulmuyoruz, Müslümanların kutsalı ile oynamak kimsenin haddi ve hakkı değildir" anlamında bir mesaj vereceğiz. Buradan Cumhurbaşkanımıza İslam dünyasının lideri ve önderi Türkiye'nin sesini yükseltmesi anlamında bir mesaj vereceğiz. Bir taraftan Dışişleri Bakanımıza etkin bir politikayla bu işin engellenmesi noktasında kendisine görev düştüğünü hatırlatacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de katıldı.

  • Kayseri protestosu
  • Kuran saldırısı
  • çirkin saldırı

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