Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki final programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı da katılarak yarışmacıların heyecanına ortak oldu.

Yarışmanın sunuculuğunu Mustafa Cihat üstlenirken Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, Hafız Osman Şahin ve Halil Necipoğlu ise jüri koltuğunda yer aldı.

"Kur'an-Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın ilk bölümü 22 Mart Çarşamba gününden itibaren ramazan ayı boyunca her gün saat 23.30'da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yeni yarışmacılar ve yeni dekoruyla ekranlara gelen program, bu yıl da ramazan ayının manevi havasına ayrı bir değer katıp izleyicilere Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşattı.

Yarışmanın 7. sezonunun birincisi Hafız Muhammed Saka, ikincisi Ercan Efiloğlu, üçüncüsü ise Okan Sağdıç oldu.