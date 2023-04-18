İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2023 Salı / 28 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3913
  • EURO
    21,2493
  • ALTIN
    1247.09
  • BIST100
    5059.35
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı
Güncel

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı

TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

AA18 Nisan 2023 Salı 07:19 - Güncelleme:
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı
ABONE OL

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki final programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı da katılarak yarışmacıların heyecanına ortak oldu.

Yarışmanın sunuculuğunu Mustafa Cihat üstlenirken Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, Hafız Osman Şahin ve Halil Necipoğlu ise jüri koltuğunda yer aldı.

"Kur'an-Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın ilk bölümü 22 Mart Çarşamba gününden itibaren ramazan ayı boyunca her gün saat 23.30'da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yeni yarışmacılar ve yeni dekoruyla ekranlara gelen program, bu yıl da ramazan ayının manevi havasına ayrı bir değer katıp izleyicilere Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşattı.

Yarışmanın 7. sezonunun birincisi Hafız Muhammed Saka, ikincisi Ercan Efiloğlu, üçüncüsü ise Okan Sağdıç oldu.

  • Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.