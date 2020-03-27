İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4501
  • EURO
    7,1017
  • ALTIN
    335.963
  • BIST100
    88322.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime verilen ara uzatıldı
Güncel

Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime verilen ara uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an kursları, Dini Yüksek İhtisas ve Hizmet İçi Eğitim Merkezleri'ndeki eğitimlere 29 Mart 2020 tarihine kadar verdiği arayı, 3 Mayıs 2020 tarihine kadar uzattı.

27 Mart 2020 Cuma 18:07 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:09
ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın imzasıyla müftülüklere ve eğitim merkezlerine gönderilen yazıda, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri’ndeki hizmet içi eğitim ihtisas kursu, hazırlık ve ihtisas dönemlerindeki eğitimin, 30 Mart-03 Mayıs 2020 tarihleri arasında eğitim merkezlerinin koordinasyonunda uzaktan eğitim yoluyla, dijital uygulamalar üzerinden yapılması istenildi.

Ayrıca hafızlık yapan öğrencilerden temel öğretim, hafızlık eğitimi, hafızlık tekrar ve talim bölümlerine kayıtlı olanların eğitimleri de bu tarihler arasında uzaktan eğitim yoluyla dijital uygulamalar üzerinden yapılacak.

İhtiyaç Odaklı ve 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında ise öğrencilerin süreçten kopmaması için rehberlik çalışmaları yapılacak.

Dilek'in son sözü 'Anneciğim sizi çok özledim' oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi
AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

Ölüm tehditleri alıyor
Ölüm tehditleri alıyor

Ölüm tehditleri alıyor

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.