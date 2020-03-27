Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime verilen ara uzatıldı

27 Mart 2020 Cuma 18:07 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:09

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın imzasıyla müftülüklere ve eğitim merkezlerine gönderilen yazıda, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri’ndeki hizmet içi eğitim ihtisas kursu, hazırlık ve ihtisas dönemlerindeki eğitimin, 30 Mart-03 Mayıs 2020 tarihleri arasında eğitim merkezlerinin koordinasyonunda uzaktan eğitim yoluyla, dijital uygulamalar üzerinden yapılması istenildi.

Ayrıca hafızlık yapan öğrencilerden temel öğretim, hafızlık eğitimi, hafızlık tekrar ve talim bölümlerine kayıtlı olanların eğitimleri de bu tarihler arasında uzaktan eğitim yoluyla dijital uygulamalar üzerinden yapılacak.

İhtiyaç Odaklı ve 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında ise öğrencilerin süreçten kopmaması için rehberlik çalışmaları yapılacak.