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Kurban Bayramı'nı yeni yuvalarında karşıladılar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan depremzedeler, Kurban Bayramı'nı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen yeni evlerinde kutluyor.

AA6 Haziran 2025 Cuma 15:34 - Güncelleme:
Kurban Bayramı'nı yeni yuvalarında karşıladılar
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelerin yaralarının sarılması için devletin tüm imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Valiliği YİKOP işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda büyük mesafe katedildiğini söyledi.

81 bin bağımsız birimin inşasının sürdüğünü dile getiren Ünlüer, "Şu ana kadar 34 bin 600 bağımsız birim hak sahiplerine kura çekimiyle teslim edildi. İnşallah bu bayramda kendi yuvalarında huzurla oturacaklar." diye konuştu.

- "BU KADAR GÜZEL BEKLEMİYORDUM"

Konutlarına yerleşen bazı aileler, Kurban Bayramı'nı yeni yuvalarında karşılamanın sevincini yaşıyor.

Kalıcı konutlara taşınan Bahar Gök, yaşanan afetin ardından zor günler geçirdiklerini ancak devletin bir an olsun kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti.

Evini çok beğendiğini belirten Gök, "Çocuklarımla bize ev çıktı. Rabbime şükürler olsun. Bu kadar güzel beklemiyordum. Evimizden memnunuz. Allah'a şükür, çocuklarımın da benim de evim çok güzel. Devletimizden Allah razı olsun. İlk Kurban Bayramı'mızı mutlu ve huzurlu geçireceğiz." dedi.

- "İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUZ"

Pınar Gök de emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Şimdi evimize geçtik. Çok şükür rahatız, bundan önce Ramazan Bayramı'nı geçirmiştik. İlk Kurban Bayramı'nı geçiriyoruz. Bugünlerimize çok şükür, devletten Allah razı olsun. İki bayramı bir arada yaşıyoruz, hem evimizin teslimi hem de bayram telaşesi çok güzel."

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