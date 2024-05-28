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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurban seferberliği içerisine girdik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nın yaklaşması vesilesiyle kurban seferberliği içerisine girdiklerini belirterek 'Konteyner kentlerde yaşayan depremzede kardeşlerimize kurban hisselerini ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz, biz vasıtayız' dedi.

DHA28 Mayıs 2024 Salı 15:33 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurban seferberliği içerisine girdik
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii Sergi Salonu'nda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hazırlanan 'Gelenekli El Sanatları Hayır Çarşısı'nın açılışını yaptı. Erbaş, İslam medeniyetinde güzel sanatların her zaman ön planda olduğunu belirterek, "Rabbimiz Esma'ül Hüsna'ya sahiptir, yani O'nun güzel isimleri yarattığı kulları tarafından adeta sergilenmektedir. Güzel isimler Allah'a aittir. Bazı kullarında bu hat şeklinde tecelli ediyor, bazılarında ebru, bazı kullarında tezhip şeklinde, bazı kullarında kat'ı sanatıyla; yani farklı farklı sanatlar şeklinde kullarında tecelli ediyor" diye konuştu.

'KADIN ELİ DEĞDİĞİNDE BEREKET ARTIYOR'

TDV Kadın Kollarının geç kurulmasına rağmen 81 ilde teşkilatlanmaya başladığını aktaran Erbaş, "Kadın Kolları kurulduktan sonra vakfımıza büyük bir hareket geldi. Şu anda yapmış olduğumuz bu etkinlik kadın kollarımızın çalışmaları neticesinde ortaya çıktı. Kadın gönüllülerimizin çalışmaları gittikçe artıyor ve hızlanıyor. Yani bir faaliyete, bir organizasyona kadın eli değdiği zaman oradaki bereketin, hareketin arttığını görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Erbaş, vakıf anlayışının yardımlaşmanın en önemli örneklerinden birisi olduğuna işaret ederek, "Vakıf gönüllülerinin hepsi Peygamber Efendimizin (s.a.s.) varisidir. Çünkü vakıf ruhunu, anlayışını insanlığa kazandıran Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'dir (s.a.s.). İlk defa Medine'de bir arazisini kıyamete kadar fakir fukara, garip gureba insanlar oradan istifade etsin diye bir hurma bahçesini vakfetmiştir ve vakıf medeniyetinin temeli böyle atılmıştır" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

TDV'nin yarım asra yaklaşan geçmişiyle yurt içinde 81 il ve 922 ilçede, yurt dışında da 149 ülkeye ulaşan bir güce kavuştuğunu kaydeden Erbaş, Kurban Bayramı'nın yaklaşması vesilesiyle kurban seferberliği içerisine girdiklerini bildirdi. Türkiye'nin geçen yıl büyük bir deprem yaşadığını ve deprem bölgesinde yüzlerce konteyner kentin bulunduğunu hatırlatan Erbaş, "O konteyner kentlerde yaşayan depremzede kardeşlerimize kurban hisselerini ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz, biz vasıtayız" dedi.

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