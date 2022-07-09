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Kurbanın 4. günü kesilir mi? Diyanet açıkladı: Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban Bayramında kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar Kurban kesim vaktinin ne zaman sona erdiğini merak ediyor. Bayramın 3. ve 4. günü kurn-banlıkların fiyatları düştüğü için birçok vatandaş Kurbanın 4. günü kesim yapıyor. Peki Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurbanın 4. günü kesilir mi? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

9 Temmuz 2022 Cumartesi 16:37 - Güncelleme:
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Kurbanın 4. gününde kurban kesmeyi düşünen Müslümanlar, dinen bayramın ne zaman sona erdiği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Zilhicce ayının 0,11 ve 12. günleri kurban kesilebilir.Peki Kurbanın 4. günü kesilir mi? Diyanet (Din İşleri Yüksek Kurulu) Kurban kesim vakti ile ilgili sorularacevap verdi. İşte detaylar...

KURBANIN 4. GÜNÜ KESİLİR Mİ?

Kurban, kurban bayramının "eyyâm-ı nahr" denilen ilk üç günü yani zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleri, bayram namazının kılınmasından üçüncü günün akşamına kadarki süre zarfında kesilebilir.

Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramının 1. günüdür. Yani Hanefi mezhebine göre Kurban Bayramının 4. günü kesilmez. Kurban bayram namazının kılınmasından üçüncü günün akşamına kadarki süre zarfında kesilebilir.

Şâfiî mezhebine ve bazı fakihlere göre bu süre bayramın dördüncü günü akşamına kadardır.

DİYANET AÇIKLADI: KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Kurban kesimi Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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