Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları, kurban hisseleri belli oldu!

Kurbanlık fiyatları ne kadar? milyonlarca Müslüman tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları, kurban hisseleri belli oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram için hazırlıklar başladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların pazarda ne kadardan satıldığını merak eden vatandaşlar internet üzerinden kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladılar. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyarasında olmasını beklediklerini dile getirdi. Bayraktar, ülke ortalaması açısından büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 21 lira 72 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 23 lira 74 kuruş olduğunu söyledi....

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olmasını beklediklerini ifade etti.

Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğini dile getiren Bayraktar, "Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olması bekleniyor. Canlı ağırlık fiyatının kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 18-26 lira, küçükbaş hayvanlarda 19-30 lira arasında olacağı tahmin ediliyor." dedi.

Bayraktar, ülke ortalaması açısından büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 21 lira 72 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 23 lira 74 kuruş olduğunu söyledi.

Ülke ortalaması baz alındığında geçen yıla göre fiyatların büyükbaşta yüzde 5,7, küçükbaşta yüzde 10,7 arttığını anlatan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 20 lira 55 kuruştan 21 lira 72 kuruşa, küçükbaşta 21 lira 45 kuruştan 23 lira 74 kuruşa çıkmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan oluşan 4 büyük ilde fiyatlar, büyükbaşta yüzde 12,1, küçükbaşta ise yüzde 8 yükselmiştir. Bu illerde ortalama fiyatlar, büyükbaşta 21 liradan 23 lira 55 kuruşa, küçükbaşta 23 lira 10 kuruştan 24 lira 95 kuruşa ulaşmıştır."

"KURBANLIK BULMADA SIKINTI YAŞANMAYACAK"

Ülke genelinde 1 milyon 217 bini büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş olmak üzere 5 milyon 112 bin kurbanlık bulunduğunu belirten Bayraktar, 10,6 milyar liralık büyükbaş, 5,8 milyar liralık küçükbaş olmak üzere 16,4 milyar liralık kurbanlığın alıcısını beklediğini bildirdi.

Bayraktar, geçen yıl 866 bin 143 büyükbaş, 2 milyon 682 bin 612 küçükbaş kurbanlık kesildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaklaşık 900 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz. Bu tahminden yola çıkacak olursak, 2019'da kurbanlıklar için ödenecek tutarın tahmini olarak 11,9 milyar liraya yaklaşacağını hesaplıyoruz. Kurban Bayramı'nda kesileceğini tahmin ettiğimiz hayvan sayısından daha fazla kesilebilecek nitelikte büyük ve küçükbaş kurbanlık var. Bu durum kurbanlık bulmada vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir."

KURBANLIK SATIŞLARI BAŞLADI

İnegöl ilçesinde yüzlerce büyükbaş hayvanın kurbanlık için getirildiği hayvan pazarında bayrama sayılı günler kala satışlar başladı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ilçeye kurbanlık getiren satıcılar ise fiyatların geçen yılki fiyatlara yakın olduğunu söyledi.

Erzurum'dan İnegöl'e 30 büyükbaş kurbanlık getiren Fellemez Akkoyun, henüz satış yapamadığını söyleyerek, "Her yıl İnegöl'e kurbanlık hayvan getiriyorum. Bu yıl 30 büyükbaş hayvan getirdim." dedi.

Akkoyun, "Yem ve diğer maliyetlere oranla fiyatlarda fazla bir değişim olmadı. Büyükbaş kurbanlıklar 5 bin liradan başlayıp hayvanına göre 20 bin liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.