Küresel barış İstanbul’da konuşulacak
Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) ve Lahor Barış Araştırmaları Merkezi (LCPR) işbirliği ile ‘’Küresel Barış ve Bölgesel İşbirlikleri’’ konulu 2.Uluslararası Sempozyumu 27 Nisan 2019’da düzenlenecek.
Küresel Barış ve Bölgesel İşbirlikleri uluslararası sempozyumun açılış konuşmalarını GASAM Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Demir, LCPR Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mujahid Mansoori yapacak.
Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj, Pakistan Federal Eğitim Bakanı Shafqat Mahmood, Pakistan Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Maldivler Parlamentolar Arası Dostluk Grup Başkanı İffet Polat, Gaziantep Milletvekili ve Türkiye – Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grup Başkanı Ali Şahin, Küresel Barış ve Bölgesel İşbirlikleri konulu uluslararası Sempozyumu'na katılım sağlayacaklar ve protokol konuşması irat edecek.
ABD, Azerbaycan, Çin, Fransa, Kosova, Malezya, Pakistan, Polonya, Romanya ve Türkiye'den siyasetçi, akademisyen, uluslararası ilişkiler uzmanı, gazeteci, yazar, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin olacağı; "Küresel Barış ve Bölgesel Güvenlik Meseleleri, Küresel Barış ve Bölgesel İşbirlikleri" başlıkta iki oturumluk seminer olacak.
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