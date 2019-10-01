27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6525
  • 6,1642
  • 269.434
  • 105033
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Küresel eğitim markası ‘Maarif’

Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Akgün, Maarif Okulları’nın anaokulundan üniversiteye kadar eğitim verebilen Türkiye’nin küresel eğitim markası haline geldiğini belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anaokulundan üniversiteye kadar her seviyede eğitim verebilen Maarif Vakfı’nın Türkiye adına yurt dışındaki eğitim faaliyetleri hem marka değerini hem Türkiye’nin eğitim sistemindeki ilerleyişini dünyaya tanıtıyor. 

BAŞARI TRENDİ YAKALADIK

Prof. Dr. Akgün, “Kuruluşumuzun üzerinden geçen üçüncü yılımızda vurgulamak istediğimiz şey, Türkiye Maarif Vakfı olarak okullarımız, Türkçe alanında geliştirdiğimiz müfredatımız ve uluslararası alandaki karşılaştırmalı eğitim tecrübemizle dünyada eğitim markası olma yolunda kendimizi ispat ettiğimiz. Vakıf olarak anaokulundan üniversiteye kadar her seviyede eğitim verebilen Türkiye’nin küresel eğitim markası haline geldik” dedi. Eğitimde kalitenin ölçütlerinden birinin öğrencilerin üniversiteye yerleşme oranları olduğuna dikkate çeken Akgün, “Okullarımızdaki başarı grafiği giderek artıyor. Objektif olarak iddialı söylüyorum; ister yeni açtığımız ister FETÖ’den aldığımız okullarda olsun Maarif Okullarının hepsinde ortalama başarıda yükselen bir trendi yakaladık. Bazı okullarımızda yüzde 100, bazılarında yüzde 90 ve üzerinde başarı söz konusu” diye konuştu.      

Yangında tüpün patladığı an kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Leonardo da Vinci Hazar Türk mü?

Leonardo da Vinci Hazar Türk mü?

Altının tahtına oturmuştu... Yeni tarihi rekor

Altının tahtına oturmuştu... Yeni tarihi rekor

Android’den yeni opsiyon

Android’den yeni opsiyon

İngiliz yayın kuruluşu BBC geri adım attı

İngiliz yayın kuruluşu BBC geri adım attı

ABD'nin yaptırım kararına Rusya'nın yanıtı: Aşırı dercede şaşkınlık yarattı

ABD'nin yaptırım kararına Rusya'nın yanıtı: Aşırı dercede şaşkınlık yarattı

Akıncı: Müzakerelerle ilgili inisiyatif mesajını aldık

Akıncı: Müzakerelerle ilgili inisiyatif mesajını aldık

ABD ve Avrupa güçlerine saldırdılar! ABD'den karşı saldırı

ABD ve Avrupa güçlerine saldırdılar! ABD'den karşı saldırı

Askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasına daldı

Askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasına daldı
 

POPÜLER HABERLER

Taksiciye gasp dehşeti! Bu hale getirdiler

Taksiciye gasp dehşeti! Bu hale getirdiler

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA