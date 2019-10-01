Küresel eğitim markası ‘Maarif’

Anaokulundan üniversiteye kadar her seviyede eğitim verebilen Maarif Vakfı’nın Türkiye adına yurt dışındaki eğitim faaliyetleri hem marka değerini hem Türkiye’nin eğitim sistemindeki ilerleyişini dünyaya tanıtıyor.

BAŞARI TRENDİ YAKALADIK

Prof. Dr. Akgün, “Kuruluşumuzun üzerinden geçen üçüncü yılımızda vurgulamak istediğimiz şey, Türkiye Maarif Vakfı olarak okullarımız, Türkçe alanında geliştirdiğimiz müfredatımız ve uluslararası alandaki karşılaştırmalı eğitim tecrübemizle dünyada eğitim markası olma yolunda kendimizi ispat ettiğimiz. Vakıf olarak anaokulundan üniversiteye kadar her seviyede eğitim verebilen Türkiye’nin küresel eğitim markası haline geldik” dedi. Eğitimde kalitenin ölçütlerinden birinin öğrencilerin üniversiteye yerleşme oranları olduğuna dikkate çeken Akgün, “Okullarımızdaki başarı grafiği giderek artıyor. Objektif olarak iddialı söylüyorum; ister yeni açtığımız ister FETÖ’den aldığımız okullarda olsun Maarif Okullarının hepsinde ortalama başarıda yükselen bir trendi yakaladık. Bazı okullarımızda yüzde 100, bazılarında yüzde 90 ve üzerinde başarı söz konusu” diye konuştu.