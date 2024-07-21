Kurnaz zehir tacirlerine suçüstü

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurye aracılığıyla uyuşturucu madde getirileceği ve 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına verileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı. Takibe alınan 2 şüpheli, akü içerisine gizledikleri 11 kilogram esrar ile yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinde "Akü değiştirmeye gidiyorduk. İçerisinde uyuşturucu olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öğrenilen S.A. (30) ile M.F. (23), adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.