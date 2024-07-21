İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2024 Pazar / 15 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kurnaz zehir tacirlerine suçüstü

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 2 şüpheli, akü içerisine gizledikleri 11 kilogram esrarla yakalandı.

DHA21 Temmuz 2024 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Kurnaz zehir tacirlerine suçüstü
ABONE OL

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurye aracılığıyla uyuşturucu madde getirileceği ve 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına verileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı. Takibe alınan 2 şüpheli, akü içerisine gizledikleri 11 kilogram esrar ile yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinde "Akü değiştirmeye gidiyorduk. İçerisinde uyuşturucu olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öğrenilen S.A. (30) ile M.F. (23), adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

  • Adana uyuşturucu ticareti
  • akü içinde esrar
  • 11 kilogram esrar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.