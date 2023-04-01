Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti. Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı.

AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A ÇİRKİN İTHAM

Yaşanan olay sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Biz korkmayız, bu başka bir şey ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir hakarettir." dedi.

Akşener ayrıca yaşanan saldırıda Başkan Erdoğan'ı hedef göstererek çirkin ithamlarda bulunmuştu. Ancak olayın failinin yakalanması sonrası olayın bir saldırı olmadığı ortaya çıktı.

FAİLİ YAKALANDI

Bakan Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalandığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "Türk polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin bugün saat 11.00 sıralarında İl Binasına ateşli silah mermisi isabet ettiğine dair ihbarı üzerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları neticesinde; İYİ Parti İl Başkanlığı binası ve yanında bulunan bir iş merkezine isabet eden mermilerin iz takibine göre, mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir. Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 30.03.2023 Perşembe günü (dün) saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle şantiye görevlisi M.E. adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir. Adı geçen şüpheli şahıs olayda kullanılan tabanca ile yakalanmış olup aynı silaha ait kovanlar elde edilmiştir. Şüpheli şahsın ifadesinde; 'hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları, İYİ Parti İl Binasında görevli iki Özel Güvenlik personelinin de "silah sesi duymadıkları' beyan edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi.

Siyasal İletişimci Ferhat Murat A Haber ekranlarında yaşanan olayı değerlendirirken Akşener'e yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

SİYASİ MALZEME PEŞİNDE DÜŞTÜ

Orada bir şirketin yöneticisi bile olsanız sorumlulukla hareket etmeniz gerekir. Siz ki İYİ Parti'nin başındasınız ve buradan bir malzeme çıkarma derdine düştünüz.

OTOKONTROLSÜZLÜK YAPIYOR

Aynı otokontrolsüzlüğü masayı devirirken de yapmıştı. Noter ve kumar masası dedi. Ağıralioğlu'nun sözlerine benzer açıklama yaptı. Saadet Partisi bina önündeki beden dili de Akşener'in durumunu anlatıyordu.

OYLARDA YÜZDE 40 ERİME VAR

Psikojisi iyiye gitmiyor Akşener'in. İYİ Parti'nin oylarında yüzde 40 civarında bir erime var. HDP ve PKK'nın masada politika yapması milliyetçi tabanı İYİ Parti ve CHP'nin ulusalcı kanalından uzaklaştırdı.

PSİKOLOJİLERİ BOZULDU

Bu erime ister istemez psikilojiyi bozdu. Saraçhane'de İmamoğlu ile "çak" yaptılar. Bu da ona benzer bir olaydı ama kısa sürede polis tarafından çözüldü.

AKŞENER ADINI GÜNDEME GETİRMEK İÇİN SALDIRDI

Erdoğan'a yönelik de açıklamalar yapmıştı Akşener. 2018 seçimlerinde Erdoğan kendisine rakip olarak İnce'yi görmüştü. Akşener de adını gündeme getirmek için Erdoğan'a çok saldırdı.

GİDEN OYLARI DURDURMAYA ÇALIŞIYOR

Son günlerde adını gündeme getirmek için papatya çayı sonrası bugünkü sert açıklamalar yapıldı. Akşener giden oylarını durdurabilmek istiyor. Olayları terse çevirip mağduriyet yaratmak istiyor.