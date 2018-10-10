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Kurt ağıla girdi, 24 hayvan telef oldu

Bingöl’de küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren kurt, 24 hayvanı telef etti.

  • İHA
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Olay, merkeze bağlı Şaban köyünde bir ağılda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şirin Bulmuş'a ait ağıla gece saatlerinde kurt girdi. Kurtlar koyunlardan 24'ünü telef etti, 15'ini de yaraladı.
 
Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Bulmuş, “Ahırımız eve biraz uzak yerde. Sabah hayvanlara bakmaya geldiğimde gördüğüm manzara karşısında şok oldum. İlk kurt olduğunu anlamadım ama biraz daha etrafa detaylıca bakınca gece saatlerinde kurt saldırısı olduğunu fark ettim. Kurt gece saatlerinde tel örgülerin altını eşerek içeri girmiş ve 50 hayvandan 24'ünü telef etmiş, 15'ini de yaralı bir şekilde bırakmış. Bir tane koyunu yedikten sonra uzaklaşmış belli. Yaptığım ilk belirmelere göre zararım 30 bine yakın. İnşallah bir daha yaşanmaz ve kimsenin başına gelmez” diye konuştu.
 
Öte yandan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden köye giden ekiplerin telef olan hayvanları hastalık yaymayacak şekilde gömülmesini sağladığı öğrenildi.

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