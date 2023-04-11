Kurt dehşeti! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesine bağlı Kireçli Mahallesi'nde meydana gelen olayda kurt 5 kişiye saldırdı. Hayvanlarına yem vermek için ahıra giden Destegül Uğurlu (52) kurdun saldırısında ağır yaralandı.

Kurt köylüler tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken yaralılar Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı.

Araştırma Hastanesi Ağız ve Çene Cerrahi Servisinde tedavi altına alının Destegül Uğurlu'unun ağzında ve yüzünde yaralar oluştu.

İntaniye Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Albayrak, "Hastamız kuduz hastası değil. Kuduz şüphesi olan bir hayvan tarafından ısırıldığı için gerekli müdahaleler yapılıyor. Yüz yaralanması var. Derin doku kaybı var. Yaranın temizliği ve gerekli antibiyotik tedavisi yapıldı. Çene cerrahisindeki hocalarımız tarafından gerekli müdahale edildi. Diğer hastalar taburcu edildi. Kuduzu önlemek için gerekli aşılama çalışması yapıldı" diye konuştu.

Ağız ve Çene Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ümit Ertaş ise "Hasta bizim açımızdan çenesinde yüzünde travma geçirmiş bir hasta. Kurt saldırısından dolayı meydana gelmiş. Yanak, dudak ve çene bölgesinde hasar oluşmuş. Yumuşak doku kaybı var. İntaniye acil servis ve çene cerrahisi olarak müdahale edildi. Çenede büyük bir hasar olduğu için tamiri yaptık. Ameliyatla gerekli düzeltmeleri yaptık. Hastamız şuan stabil" dedi.