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Kurtköy gişelere otobüs çarptı!

Kurtköy gişelere otobüs çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı.belirlemelere

DHA03 Eylül 2020 Perşembe 16:46 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 16:52
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Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan Hasan B. yönetimindeki Özel Halk Otobüsü saat 16.00 sıralarında Kurtköy Gişeleri'ne girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle gişelerdeki beton bloklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan gişelerin havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle trafik 2 şeritten verildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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