Kurtulmuş: 2 bin 986 rejim askeri öldürüldü

CNN Türk canlı yayınında konuşan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:
* Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Şu ana kadar 2 bin 986 rejim askeri etkisiz hale getirildi.
* Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.
* Rusya kaç bin km öteden gelip Suriye’de ne arıyor.
* Türkiye, bütün bu bölünme senaryolarının arkasındaki hedefin Türkiye olduğunun farkındadır.
* 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı Türkiye bir iç savaşa sürüklenmeyecek miydi.
* Neden halkına karşı suç işlemiş bir rejimin arkasında duruyorlar.
* Bu bölgede güçlü büyük bir Türkiye istemiyorlar.
* Rusya için uzaktaki bir ülkede güç elde etme mücadelesidir.
* Suriye, Suriye halkınındır.
* Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider.