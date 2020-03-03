Kurtulmuş: 2 bin 986 rejim askeri öldürüldü

03 Mart 2020 Salı 12:14 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 12:48

CNN Türk canlı yayınında konuşan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Şu ana kadar 2 bin 986 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

* Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.

* Rusya kaç bin km öteden gelip Suriye’de ne arıyor.

* Türkiye, bütün bu bölünme senaryolarının arkasındaki hedefin Türkiye olduğunun farkındadır.

* 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı Türkiye bir iç savaşa sürüklenmeyecek miydi.

* Neden halkına karşı suç işlemiş bir rejimin arkasında duruyorlar.

* Bu bölgede güçlü büyük bir Türkiye istemiyorlar.

* Rusya için uzaktaki bir ülkede güç elde etme mücadelesidir.

* Suriye, Suriye halkınındır.

* Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider.