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Kurtulmuş: 3 bin 313 rejim askeri öldürüldü

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 3 bin 313 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

03 Mart 2020 Salı 12:14 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 12:21

CNN Türk canlı yayınında konuşan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Şu ana kadar 3 bin 313 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

* Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.

* Rusya kaç bin km öteden gelip Suriye’de ne arıyor.

* Türkiye, bütün bu bölünme senaryolarının arkasındaki hedefin Türkiye olduğunun farkındadır.

* 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı Türkiye bir iç savaşa sürüklenmeyecek miydi.

* Neden halkına karşı suç işlemiş bir rejimin arkasında duruyorlar.

* Bu bölgede güçlü büyük bir Türkiye istemiyorlar.

* Rusya için uzaktaki bir ülkede güç elde etme mücadelesidir.

* Suriye, Suriye halkınındır.

* Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider.

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