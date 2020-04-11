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Kurtulmuş: Bu kadar haksızlığı dünya kaldıramaz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dünya nüfusunun %0,7'sinin toplam zenginliğin %44'üne sahip olduğuna işaret ederek adaletsizliğin giderilmeden barış ve huzurun sağlanamayacağını kaydetti

11 Nisan 2020 Cumartesi 18:21 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 18:21
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüs sonrası dünyanın gelir adaletsizliğine karşı mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Koronavirüs’le mücadelemiz bittikten sonra küresel gelir adaletsizliğine karşı yeni bir mücadele dönemi başlamalıdır.

Dünya nüfusunun %0,7’sinin toplam zenginliğin %44’üne, buna karşılık %70’inin ise sadece %3’üne sahip olduğu büyük adaletsizlik giderilmeden dünyada barış ve huzur sağlanamaz.

Dünyanın zengin kuzey ülkeleri nüfusları azalırken giderek zenginleşiyor, buna mukabil fakir güney ülkeleri ise nüfusları artarken daha da yoksullaşıyor.

Zengin kuzey - yoksul güney farklılaşması yeni bir küresel gerilimin kaynağını oluşturuyor.

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