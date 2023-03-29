İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2023 Çarşamba / 8 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1478
  • EURO
    20,796
  • ALTIN
    1208.45
  • BIST100
    4943.18
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın İngiltere'deki konferansa girişinin engellenmesini kınadı
Güncel

Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın İngiltere'deki konferansa girişinin engellenmesini kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'de Kıbrıs konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasını kınadı.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 23:26 - Güncelleme:
Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın İngiltere'deki konferansa girişinin engellenmesini kınadı
ABONE OL

Numan Kurtulmuş, Tatar'ın Londra'da Kıbrıs konulu konferansa katılımını engelleme girişimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kurtulmuş, paylaşımında, "Kıbrıs Türk Devleti Başkanı Sayın Ersin Tatar'a Londra'da gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişimini şiddetle kınıyoruz. Sayın Tatar'a karşı düzenlenen bu saldırı girişimine karşı İngiliz makamlarını derhal gereğini yapmaya davet ediyoruz. Kıbrıs Türkü'nün kaderi kaderimizdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  • AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.