Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın İngiltere'deki konferansa girişinin engellenmesini kınadı

Numan Kurtulmuş, Tatar'ın Londra'da Kıbrıs konulu konferansa katılımını engelleme girişimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kurtulmuş, paylaşımında, "Kıbrıs Türk Devleti Başkanı Sayın Ersin Tatar'a Londra'da gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişimini şiddetle kınıyoruz. Sayın Tatar'a karşı düzenlenen bu saldırı girişimine karşı İngiliz makamlarını derhal gereğini yapmaya davet ediyoruz. Kıbrıs Türkü'nün kaderi kaderimizdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.