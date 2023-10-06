Kurtulmuş, Özbek mevkidaşı ile görüştü

Kurtulmuş, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Özbekistan arasındaki ilişkilerin olabilecek en üst seviyede, mükemmel ilerlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yakın dostluklarının ve vizyoner liderliklerinin, bölgelerinde iki ülkenin de yükselmesine vesile olduğunu; iki ülkenin yakın iş birliğini artırdığını söyleyen Kurtulmuş, "Özbekistan, son yıllardaki atılımlarıyla gerçekten çok büyük bir gelişme potansiyeline sahip ülkelerden birisi. Türk devletleri arasında da önemli, güçlü bir mevkisi var. Onun için TÜRKPA bünyesinde Özbekistan'ın daimi üye olmasını temenni ederiz." dedi.

Türkiye-Özbekistan arasındaki bu yakın ilişkinin parlamentolar arasında da devam etmesini istediklerini vurgulayan Kurtulmuş, aynı zamanda parlamento başkanları olarak kendilerinin de parlamenter diplomasinin imkanını sonuna kadar kullanmaları temennilerini dile getirdi.

Özbekistan'ın Türkiye ile tarihi, kültürel ve manevi köklerinin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, Türk halkının, Özbekistan'daki manevi mirasa da kendi mirasıymış gibi sahip çıktığını belirtti.

Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov da TBMM Başkanı olarak seçilen Kurtulmuş'a hayırlı olsun temennisini iletti.

İsmailov, TBMM'nin köklü bir Meclis olduğunu, Türkiye'nin gelişmesinde ve dünyada önde gelen ülkeler arasında yer almasında TBMM'deki milletvekillerinin büyük hizmetlerinin olduğunu dile getirdi.

Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin son dönemde kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini aktaran İsmailov, bunda da iki ülkenin cumhurbaşkanları arasında samimiyet ve güvene dayalı dostça ilişkilerin çok büyük öneminin olduğunu kaydetti.

İkili ilişkilerin giderek gelişmesinden mutluluk duyduklarını söyleyen İsmailov, parlamentoların da bu sürece katkıda bulunması gerektiğini, bu konuda adım atılacak alanların bulunduğunu belirtti.