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  • Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90. yılını kutladı
Güncel

Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90. yılını kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90. yıl dönümünü kutladı.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90. yılını kutladı
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türk kadınının, 1934'te yapılan anayasa değişikliğiyle seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90'ıncı yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Türkiye, birçok ülkeden yıllar önce kadınlara seçme ve seçilme imkanını getirerek, o yıllar için dünyaya çağın çok ötesinde bir demokrasi dersi vermiştir. Toplumsal hayattaki güçlü varlığı ile daima öne çıkan kadınların, Türkiye'nin geleceğindeki rolünü daha fazla artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
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