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Kurtulmuş'tan, BMBG'nin KKTC'deki müdahalesine kınama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'nin Pile-Yiğitler yolu inşaatını engellemeye çalışan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü (BMBG) kınadı.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 22:18 - Güncelleme:
Kurtulmuş'tan, BMBG'nin KKTC'deki müdahalesine kınama
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile-Yiğitler yolu çalışmasını hukuk dışı ve zorla engellemeye çalışan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Devleti'nin kendi topraklarında yapacağı her türlü çalışmayı sonuna kadar desteklediklerine dikkati çeken Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne, adadaki barış ve huzur ortamına zarar veren bu yanlı tavrından derhal geri dönmesi ve asli görevini ifa etmesi için çağrıda bulunuyoruz. Türkiye olarak, hukukunu ve refahını muhafaza etmeyi en önemli vazifelerimizden gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün her zaman ve her koşulda yanında olduğumuzu bu vesileyle tekrarlıyoruz. Kıbrıs Türkü'nün hakkı hiçbir zaman yerde kalmamıştır, kalmayacaktır."

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