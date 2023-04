Kurtulmuş'tan sert tepki: İsrail durdurulmalıdır!

İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek itikaf eden bazı Filistinli ve temizlik görevlilerini mescidin Silsile Kapısı'ndan dışarı çıkmaya zorladı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına sert tepki gösteren AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, "Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Partili Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor. Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Her sene özellikle Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırılar uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulmalı ve dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı..."