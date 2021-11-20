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Kurtuluş Savaşı'na katılan 8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 8 şehit ve gazinin mirasçısına, İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırıldı.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 09:51 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 09:51
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilenler ve madalya taltif edilecek mirasçıları şöyle:

"Sarıyer-Hüsamettin oğlu Serçavuş Saadettin Haymana - Torunu Sadettin Haymana,

Andırın-Mehmet oğlu Er Ahmet Baltaş - Oğlu Cafer Baltaş,

Beyşehir-Memiş oğlu Er Mustafa Karabacak - Torunu Mustafa Karabacak,

Haymana-Abdullah oğlu Er Cafer - Torunu Cafer Alkan,

Aziziye Mustafa oğlu Er Pehlül Vural - Torunu Zeki Vural,

Keçiborlu Murat oğlu Er Halil - Torunu Süleyman Eren,

Geyve-Memiş oğlu Milis Hüseyin - Torunu Tahsin Kaya,

Cide-Yusuf oğlu Onbaşı Mehmet Coşkun - Oğlu Yusuf Coşkun."

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