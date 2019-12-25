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Kuru yük gemisi Şarköy'de karaya oturdu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi, dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturdu.

AA25.12.2019  12:52 - Güncelleme: 25.12.2019  12:52

Rus bandıralı Nevado 35 adlı küspe yüklü gemi dümen kilitlenmesi sonucu Mürefte sahiline 25-30 metre açıkta karaya oturdu.

Kaptan durumu telsizle bildirdi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri gitti, bölgede yakıt sızıntısı gözlemlenmediği belirtildi.

Kaptanın kısa sürede gemiyi rotasına alacağı öğrenildi.

Gemide 11 mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, AA muhabirine, kaptanın şu an için yardım istemediğini ancak bölgede tedbir amaçlı römorkör bekletildiğini söyledi.

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