22.01.2020 13:13 - Güncelleme: 22.01.2020 13:13

Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu akşam izleyicilerle buluşacak. Heyecan dolu dakikaların yaşanacağı yeni bölümde Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Bu gelişmelerin ardından Kuruluş Osman Ertuğrul ne zaman gelecek? Ertuğrul Bey obaya dönecek mi? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

KURULUŞ OSMAN ERTUĞRUL NE ZAMAN GELECEK?

Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey ve Dündar Bey'in yüzleştiği anlar ekranlara geldi. Son bölümün fragmanında ise Ertuğrul Bey'in obaya döneceğinden bahsedildi.Ertuğrul Bey'in Kuruluş Osman'a dönmesi bekleniyor.

ERTUĞRUL BEY OBAYA DÖNECEK Mİ?

Ancak Engin Altan Düzyatan'ın diziye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. "Diziye dönmek ister misiniz?" sorusuna ise Düzyatan, "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum" dedi.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır.

Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir.

Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır.

Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır?

Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir?

Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?

ERTUĞRUL BEY NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı.

Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.

Kuruluş Osman dizisinde ise Ertuğrul Gazi'nin Konya'da olduğu ve burada görüşmeler yaptığı ilk bölümde Dündar Bey tarafından ifade edilmişti. Ertuğrul Gazi'nin obaya geri dönüş yapması söz konusu olursa bu karakteri kimin canlandıracağı da izleyiciler arasında tartışmaya neden olan konuların başında geliyor.