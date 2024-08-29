AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 34 kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

SİHA ve TİHA ihracatı başarısı vergi şampiyonluğu getirdi Listede kurumsal bilgileri açıklananlar arasında 7 enerji firması yer aldı. Enerji firmalarına tahakkuk ettirilen vergi tutarı, 16 milyar 854 milyon 950 bin 501 lira oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), tahakkuk ettirilen 5 milyar 820 milyon 245 bin 724 lira vergiyle 10. sırada yer aldı.