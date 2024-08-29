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Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde 7 enerji şirketi yer aldı

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde, 2023'te enerji sektöründen 7 şirket yer alırken, söz konusu firmalara 16 milyar 854 milyon 950 bin 501 lira vergi tahakkuk ettirildi.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 12:32 - Güncelleme:
Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde 7 enerji şirketi yer aldı
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AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 34 kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

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Listede kurumsal bilgileri açıklananlar arasında 7 enerji firması yer aldı. Enerji firmalarına tahakkuk ettirilen vergi tutarı, 16 milyar 854 milyon 950 bin 501 lira oldu.

7 ENERJİ DEVİ LİSTEDE

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), tahakkuk ettirilen 5 milyar 820 milyon 245 bin 724 lira vergiyle 10. sırada yer aldı.

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Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 5 milyar 368 milyon 70 bin 117 liralık vergiyle 11. sırada; Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 milyar 738 milyon 12 bin 310 liralık vergiyle 38. sırada; İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım AŞ, 1 milyar 322 milyon 709 bin 359 liralık vergiyle 54. sırada; Petrol Ofisi AŞ 1 milyar 45 milyon 8 bin 736 liralık vergiyle 65. sırada; Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ, 828 milyon 118 bin 974 liralık vergiyle 83. sırada ve OPET Petrolcülük AŞ, 732 milyon 785 bin 277 liralık vergiyle 98. sırada yer aldı.

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Söz konusu firmalar petrol rafinericiliği ve dağıtımı, maden, enerji santrallerinin inşaatı, elektrik üretimi ve iletimi gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor.

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