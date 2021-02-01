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Güncel

Kurusıkı tabancaları silaha çeviren zanlı gözaltına alındı

Kütahya'da jandarma ekiplerince arama yapılan köy evinde çok sayıda tabanca ve tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Ev sahibi B.T., gözaltına alındı.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 13:31 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 13:31
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağaçköy’de yaşayan B.T.’nin (36) torna atölyesinde, kurusıkı tabancaları namlu açarak bilye atar hale getirip sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. B.T.’nin ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 4 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, 5 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 8 av tüfeği fişeği, 2 tüfek dürbünü ve 1 tüfek susturucusu ele geçirdi. Silah ve mühimmatlara el koyulurken, gözaltına alınan B.T., işlemleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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