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Güncel

Kurye cinayetinde karar! 17 yaşındaki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Kamuoyunda 'kurye cinayeti' olarak bilinen Ata Emre Akman'ın öldürülmesiyle ilgili davada sanık E.Ö için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

12 Temmuz 2024 Cuma 16:42 - Güncelleme:
Kurye cinayetinde karar! 17 yaşındaki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, azmettiricilikle suçlanan baba Orhan Özdemir'in ise beraatine karar verildi.

OLAY

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen Erdoğan Özdemir, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan Özdemir polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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