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Kuş alışverişi sırasında kan aktı

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:48 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:48
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Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde, Uğur K. ile Seçkin Ç. (37) ve arkadaşı Şaban Ö. (37) arasında iddiaya göre kuş alışverişi sırasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Seçkin Ç. yanındaki silahla önce havaya ardından Uğur K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğur K, durumunun ağırlaşması üzerine Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, olay yerinden kaçan ve farklı noktalarda saklanan Seçkin Ç. ile Şaban Ö'yü 3 saatte yakaladı.

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