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Kuş avlayayım derken parkta oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğu vurdular

Malatya'da silahla kuş avladıkları iddia edilen 2 kişinin açtığı ateş sonucunda 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

  • İHA
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Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlyas Mahallesi Emirgan Caddesi üzerinde bulunan bir metruk binanın bahçesinde havalı tabanca ile kuş avlamaya çalışan 2 kişi, ağaçtaki kuşlara ateş açtı. Açılan ateş sonucunda metruk evin yan kısmında bulunan bir sitenin çocuk parkında ikiz kardeşi Ö.F.Ş ile oyun oynayan A.Ş.'nin (9) omuzuna saçma isabet etti. Sırtında bir sıcaklık hisseden 4'üncü sınıf öğrencisi A.Ş., eve giderek durumu annesine anlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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