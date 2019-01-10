Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı M.Ş, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
- AA
Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.
Yüzbaşı M.Ş. gözaltına alındı, adresindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu.
İfadesinin ardından Yüzbaşı M.Ş. Yalova'ya gönderilecek.
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